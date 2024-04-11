Украина впервые с начала СВО атаковала Мордовию

Минобороны: силы ПВО сбили два дрона над Мордовией впервые с начала СВО

В ночь на четверг, 11 апреля, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые с начала СВО сбили в Мордовии. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В регионе сбили два беспилотника. Оборонное ведомство сообщило, что их сбили средства противовоздушной обороны (ПВО), но не привело других деталей попытки атаки.

Помимо Мордовии за ночь украинские дроны уничтожили в пяти регионах страны. Средства ПВО перехватили по три дрона в Курской и Тамбовской областях, по два — в Белгородской области, по одному — в Липецкой и Брянской областях.

В начале апреля беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. Они пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. Пострадали 14 человек.