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07:29, 11 апреля 2024Россия

Украина впервые с начала СВО атаковала Мордовию

Минобороны: силы ПВО сбили два дрона над Мордовией впервые с начала СВО

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В ночь на четверг, 11 апреля, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые с начала СВО сбили в Мордовии. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В регионе сбили два беспилотника. Оборонное ведомство сообщило, что их сбили средства противовоздушной обороны (ПВО), но не привело других деталей попытки атаки.

Помимо Мордовии за ночь украинские дроны уничтожили в пяти регионах страны. Средства ПВО перехватили по три дрона в Курской и Тамбовской областях, по два — в Белгородской области, по одному — в Липецкой и Брянской областях.

В начале апреля беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. Они пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. Пострадали 14 человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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