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14:07, 4 апреля 2024Россия

Появились данные о состоянии пострадавших при атаке дронов в Татарстане

Трое пострадавших при атаке дронов в Елабуге остаются в больницах

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Трое из 14 пострадавших в результате атаки дронов в Елабуге в Татарстане остаются в больницах. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе республиканского Минздрава.

В ведомстве уточнили, что среди них двое подростков.

До этого появились данные, что в результате атаки беспилотников в Елабуге пострадали граждане девяти стран, в том числе Киргизии и нескольких африканских государств.

Ранее эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов предположил, что украинский беспилотник, который атаковал общежитие в Елабуге, мог нести боевую часть весом около 300 килограммов.

Украинские дроны атаковали Татарстан 2 апреля. Один беспилотник пытался ударить по нефтеперерабатывающему заводу «Танеко» в Нижнекамске, но был обезврежен. Два других дрона попали в общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга».

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      Анна Щербакова
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