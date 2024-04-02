Появились данные о пострадавших при попытке новой атаки БПЛА в Татарстане

Трое, предварительно, пострадали при попытке БПЛА атаковать завод в Нижнекамске

Три человека, по предварительным данным, пострадали при новой попытке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковать завод «Танеко» в Нижнекамске в Татарстане. Такая информация появилась в Telegram-канале издания Baza.

Власти республики уже подтвердили эти сведения очевидцев. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин отчитался, что дрон удалось обезвредить системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По его данным, значительных разрушений не было выявлено.

До этого очевидцы рассказали, что беспилотник пытался ударить по заводу «Танеко» в Нижнекамске.

Они предположили, что устройство могло попасть в одну из нефтяных установок.

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан. Дронв пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске, серьезных разрушений местные власти не зафиксировали.

Согласно последней официальной сводке, в результате произошедшего пострадали семь человек, троим из них потребовалась госпитализация.

