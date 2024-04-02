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09:29, 2 апреля 2024Россия

Очевидцы сообщили о попытке БПЛА ударить по заводу в Татарстане

Очевидцы сообщили о попытке БПЛА ударить по заводу Танеко в Нижнекамске

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Очевидцы сообщили о попытке удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по заводу Танеко в Нижнекамске в Татарстане. Об этом стало известно изданию Baza, подробности появились в Telegram-канале.

Предварительно, устройство угодило в одну из установок. Официально эти данные пока не подтверждали.

До этого по сети разошлись видеокадры момента удара дрона по общежитию, которое находится на территории предприятия в Елабуге в Татарстане.

На ролике можно разглядеть, как беспилотник самолетного типа, похожий на небольшой кукурузник, постепенно снижаясь, ударяет по территории предприятия. За его падением следует мощный взрыв, затем виден шар пламени.

Беспилотники впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан утром 2 апреля. Устройства пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске, серьезных разрушений местные власти не зафиксировали.

По последним данным, пострадали семь человек, троим из них потребовалась госпитализация.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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