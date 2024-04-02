Момент удара беспилотника по территории предприятия в Татарстане попал на видео

Появились кадры момента удара БПЛА по территории предприятия в Татарстане

В сети появились кадры момента удара беспилотника по общежитию, которое находится на территории предприятия в Елабуге в Татарстане. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как беспилотник самолетного типа, похожий на небольшой кукурузник, постепенно снижаясь, ударяет по территории предприятия. За его падением следует мощный взрыв, виден шар пламени. В момент случившегося на месте, предположительно. находятся сотрудники полиции.