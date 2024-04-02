Беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан

Беспилотники ВСУ впервые с начала СВО атаковали Татарстан, есть пострадавшие

Впервые с начала специальной военной операции (СВО) беспилотники атаковали Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова в Telegram-канале.

В Елабуге из-за разрушения помещения, по предварительным данным, пострадали несколько человек, им оказывается помощь. При этом серьезных разрушений из-за атаки дронов не зафиксировано, уточнили власти.

«Все службы находятся в повышенной готовности. Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — говорится в сообщении пресс-службы Минниханова.

По ее информации, беспилотники пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске, технологический процесс работы предприятий нарушен не был.

Татарстан находится примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Он граничит с восемью регионами России — Чувашией, Марий Эл, Удмуртией, Башкирией, а также с Кировской, Ульяновской, Оренбургской и Самарской областями.