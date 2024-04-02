Появились подробности первой с начала СВО атаки беспилотников на Татарстан

Беспилотники в Татарстане пытались атаковать предприятия в Елабуге и Нижнекамске

Беспилотники, которые впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали Татарстан, пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. Такие подробности сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова в Telegram-канале.

«Сегодня утром на предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен», — говорится в сообщении.

Беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан утром во вторник, 2 апреля. Предварительно, есть пострадавшие, однако серьезных разрушений из-за атаки не зафиксировано.

Татарстан находится примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Он граничит с восемью регионами России – Чувашией, Марий Эл, Удмуртией, Башкирией, а также с Кировской, Ульяновской, Оренбургской и Самарской областями.