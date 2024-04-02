Число пострадавших при атаке беспилотников в Елабуге выросло
Оперативные службы: число пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге выросло до шести
Число пострадавших при атаке беспилотников в Елабуге выросло, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«В настоящее время установлено, что в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек», — сказал собеседник агентства. По его словам, также уточнил, что остекление нарушено в трех зданиях общежития.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
О первой с начала СВО атаке на Татарстан стало известно ранее 2 апреля.