Число пострадавших при атаке беспилотников в Елабуге выросло

Оперативные службы: число пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге выросло до шести

Число пострадавших при атаке беспилотников в Елабуге выросло, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В настоящее время установлено, что в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек», — сказал собеседник агентства. По его словам, также уточнил, что остекление нарушено в трех зданиях общежития.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

О первой с начала СВО атаке на Татарстан стало известно ранее 2 апреля.