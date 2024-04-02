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08:34, 2 апреля 2024Россия

Стало известно о пяти раненных при первой с начала СВО атаке БПЛА на Татарстан

При первой с начала СВО атаке беспилотников на Татарстан пострадали пять человек

Кадр: Telegram-канал 112

Пять человек, по предварительным данным, пострадали при первой с начала СВО атаке беспилотников на Татарстан. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По ее информации, беспилотники упали на территорию особой экономической зоны «Алабуга». В результате падения трех устройств в зданиях местного общежития оказались выбиты стекла и двери.

Согласно официальным данным, пострадали два человека. Как уточнили в пресс-службе экономической зоны, по предприятию пытались ударить два беспилотника.

По пострадавшим при первой с начала СВО атаке беспилотников есть и другие данные. Так, Telegram-канал «112» утверждает, что пострадали шесть человек, им оказывается медицинская помощь.

Беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан утром во вторник, 2 апреля. Дроны пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске, серьезных разрушений нет, отчитывались власти.

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      Анастасия Шейкина
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