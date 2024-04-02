Число пострадавших при первой с начала СВО атаке дронов на Татарстан возросло
Число пострадавших в результате первой с начала специальной военной операции (СВО) атаки беспилотников на Татарстан выросло до семи человек. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), пишет РБК.
Ранее сообщалось о шести получивших травмы в результате атаки беспилотников.
Среди пострадавших, предварительно, числятся три девушки и двое молодых людей, которые учатся в местном колледже. Пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. По сообщению властей, трех раненных при атаке дронов госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.
Беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан утром во вторник, 2 апреля. Дроны пытались атаковать предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Один из них ударил по территории предприятия, которое находится в особой экономической зоне «Алабуга».
Татарстан находится примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Он граничит с восемью регионами России — Чувашией, Марий Эл, Удмуртией, Башкирией, а также с Кировской, Ульяновской, Оренбургской и Самарской областями.