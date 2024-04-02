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09:23, 2 апреля 2024Россия

Число пострадавших при первой с начала СВО атаке дронов на Татарстан возросло

ЕДДС: число пострадавших при атаке дронов на Татарстан выросло до семи человек
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Число пострадавших в результате первой с начала специальной военной операции (СВО) атаки беспилотников на Татарстан выросло до семи человек. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), пишет РБК.

Ранее сообщалось о шести получивших травмы в результате атаки беспилотников.

Среди пострадавших, предварительно, числятся три девушки и двое молодых людей, которые учатся в местном колледже. Пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. По сообщению властей, трех раненных при атаке дронов госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан утром во вторник, 2 апреля. Дроны пытались атаковать предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Один из них ударил по территории предприятия, которое находится в особой экономической зоне «Алабуга».

Татарстан находится примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Он граничит с восемью регионами России — Чувашией, Марий Эл, Удмуртией, Башкирией, а также с Кировской, Ульяновской, Оренбургской и Самарской областями.

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      Анастасия Шейкина
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