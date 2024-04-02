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09:27, 2 апреля 2024Россия

Раскрыто состояние здоровья пострадавших при налете дронов на Татарстан

Троих пострадавших в результате атаки Татарстана дронами госпитализировали

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Троих пострадавших в результате атаки Татарстана беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики Рустама Минниханова.

Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, подчеркнули в пресс-службе.

В Единой дежурной службе РБК сообщили, что общее число пострадавших при атаке возросло до семи.

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала специальной военной операции атаковали Татарстан. На опубликованной видеозаписи, сделанной, предположительно, в особой экономической зоне «Алабуга», похожий на легкомоторный самолет летательный аппарат врезается в строения, после чего раздается мощный взрыв.

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      Алан Босиков
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