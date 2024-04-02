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08:20, 2 апреля 2024Россия

Опубликовано видео со взрывом с предполагаемого места атаки БПЛА в Татарстане

Shot опубликовал видео с предполагаемого места атаки БПЛА в Татарстане

Кадр: Telegram-канал SHOT

Опубликовано видео с предполагаемого места атаки беспилотного летательного аппалата (БПЛА) в Татарстане, ролик выложил Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых, как утверждает канал, в особой экономической зоне Алабуга, виден похожий на беспилотник летательный аппарат, приближающийся к земной поверхности. Затем на видео раздается мощный взрыв.

2 апреля БПЛА впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан. По предварительным данным, пострадали несколько человек.

Ранее на Украине сообщили о наличии у вооруженных сил страны беспилотников с дальностью полета более тысячи километров. Там также отметили, что эти летательные аппараты используются для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

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      Алан Босиков
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