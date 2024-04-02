На Украине сообщили о дронах ВСУ с дальностью полета более тысячи километров

Министр Федоров заявил о дронах ВСУ с дальностью полета более тысячи километров

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеются дроны, способные преодолеть расстояние свыше тысячи километров. Об этом немецкой газете Die Welt рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

При этом, отметил чиновник, дальность полета большинства украинских беспилотников дальнего действия составляет от 700 до тысячи километров, именно с их помощью ВСУ атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Также Федоров высказал мнение, что теперь исход конфликтов зависит от развития беспилотных технологий. В связи с этим Украина десятикратно увеличила производство дальнобойных дронов, резюмировал министр.

Ранее специалистам Центра комплексных беспилотных решений в России удалось отследить, где создавали украинские дроны «Баба Яга». Также стало известно, где применялся трофейный беспилотник.