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09:11, 2 апреля 2024Россия

Появились подробности о пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане

Двое молодых людей и три девушки пострадали при атаке БПЛА в Татарстане

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Двое молодых людей и три девушки пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Татарстане. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Все они учатся в местном колледже. По предварительным данным, пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Беспилотники впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан утром 2 апреля. Устройства упали в Елабуге и Нижнекамске, одно на территории завода, другое — на общежитие. На работе организаций атака не сказалась, серьезных разрушений власти не зафиксировали.

По последней официальной информации, в результате инцидента пострадали шесть человек.

Татарстан расположен примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Он граничит с восемью регионами РоссииЧувашией, Марий Эл, Удмуртией, Башкирией, а также с Кировской, Ульяновской, Оренбургской и Самарской областями.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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