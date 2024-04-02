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09:38, 2 апреля 2024Россия

Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?

В Елабуге и Нижнекамске БПЛА атаковали общежития и завод, пострадали 7 человек
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал 112

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали Татарстан. В пресс-службе главы республики Рустама Минниханова сообщили, что дроны упали в Елабуге и Нижнекамске.

Власти Татарстана призвали жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Украинские дроны атаковали завод и студенческое общежитие

Сообщается, что три украинских беспилотника атаковали территорию предприятий: один ударил по заводу на территории особой экономической зоны «Алабуга», два — по студенческому общежитию. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как БПЛА летит над зданиями и падает рядом с ними. Наблюдающие за этим люди ложатся на землю.

По последним данным, технологический процесс предприятий не был нарушен, но в результате удара по общежитию в Елабуге есть пострадавшие: легкие ранения получили трое взрослых и два подростка. Позже ТАСС сообщил, что число раненых увеличилось до семи. Трое из них госпитализированы.

Кадр: Telegram-канал 112

В Татарстане связали атаку на регион с обстрелами Белгорода

В пресс-службе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» сообщили, что Татарстан был атакован теми же, кто запускал БПЛА по Белгороду.

Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 5:45 утра в «Алабуге». Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию

ОЭЗ «Алабуга»

В пресс-службе утверждают, что дроны были оснащены оборудованием стран НАТО. «Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а 1945 году брали Берлин?» — заключили там.

Татарстан находится примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Он граничит с восемью регионами России.

Украинские беспилотники регулярно пытаются атаковать территорию России

ВСУ регулярно запускают беспилотники в сторону российской территории. Так, 31 марта, дроны были уничтожены в небе над Ярославской областью, а 19 марта — в Воронежской области. В результате случившегося никто не пострадал. Также в марте средства противовоздушной обороны перехватили 11 беспилотников над Ростовской областью.

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      Варвара Кошечкина
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