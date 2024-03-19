Режим опасности атаки беспилотников в российском регионе продлился всю ночь

Воронежский губернатор Гусев заявил об отмене режима опасности атаки дронов

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области отменили — он продлился всю ночь. Об этом сообщает губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — заявил он спустя десять часов после объявления сигнала опасности.

В Воронежской области в ночь на вторник, 19 марта, сбили дрон Вооруженных сил Украины. Как уточнил Гусев, никто не пострадал.

Днем ранее, 18 марта, в Воронежской области также поразили беспилотник. Пострадавших нет.