Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:11, 19 марта 2024Россия

Режим опасности атаки беспилотников в российском регионе продлился всю ночь

Воронежский губернатор Гусев заявил об отмене режима опасности атаки дронов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области отменили — он продлился всю ночь. Об этом сообщает губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — заявил он спустя десять часов после объявления сигнала опасности.

В Воронежской области в ночь на вторник, 19 марта, сбили дрон Вооруженных сил Украины. Как уточнил Гусев, никто не пострадал.

Днем ранее, 18 марта, в Воронежской области также поразили беспилотник. Пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД сочли фобией отказ ФРГ называть Путина президентом в документах. Как Запад отреагировал на итоги выборов в России?

      Турция воспротивилась стратегии Европы по сведению счетов с Россией

      Бывший полицейский два года сажал пьяных россиян в самодельную клетку и попался

      Европе спрогнозировали резкое падение цен на газ

      Появились подробности об обвале грунта на руднике в Приморье

      Белый дом обвинил Трампа в антисемитизме из-за слов о евреях-демократах

      Нефтяники пожаловались на невозможность перехода на российский софт

      В Москве восьмиклассница проломила голову девочке из-за спора в поликлинике

      В России бывшего инспектора ДПС осудили на десять лет за получение взяток

      Назван неожиданный способ сделать секс ярче и чувственнее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше