Над Воронежской областью уничтожили беспилотник

Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Воронежской областью

Над Воронежской областью уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка совершить атаку по объектам на территории России была пресечена 18 марта около 18:50 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — пояснили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщил о вводе режима опасности беспилотников в области. Он подчеркнул, что системы противовоздушной обороны в регионе находится наготове. Также он призвал жителей спрятаться в комнатах без окон, а находящихся на улице зайти в подземный переход или парковку.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.