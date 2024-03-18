В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА

Воронежский губернатор Гусев сообщил о вводе режима опасности атаки БПЛА

В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА», — написал политик.

Глава области подчеркнул, что системы противовоздушной обороны в регионе находится наготове. Также он призвал жителей спрятаться в комнатах без окон, а находящихся на улице зайти в подземный переход или парковку.

Ранее на территории учебно-спортивной базы «Факел» в Воронеже нашли части беспилотника с двигателем. «В дальнейшем они были изъяты оперативными службами для исследования. Пострадавших или разрушений на объекте не было», — отметили власти.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.