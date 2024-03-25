Минобороны заявило о перехвате 11 беспилотников над Ростовской областью

Минобороны: силы ПВО перехватили 11 беспилотников над Ростовской областью

Над Ростовской областью перехватили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что беспилотники самолетного перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на понедельник, 25 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) произошел пожар. Впоследствии сообщалось, что энергоснабжение восстановили, а два энергоблока ГРЭС временно не эксплуатируются. Военкоры тогда уточняли, что ВС России отразили атаку дронов на ГРЭС.

Вечером в воскресенье, 24 марта, в Воронежской области также вводили режим опасности атаки беспилотников. Его отменили спустя около четырех с половиной часов.