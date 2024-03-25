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04:50, 25 марта 2024Россия

На Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание

Голубев: на Новочеркасской ГРЭС ликвидировано возгорание, пострадавших нет
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

В ночь на 25 марта на Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) произошел пожар. Возгорание уже ликвидировано, причины случившегося устанавливаются, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в https://t.me/golubev_vu/1228-канале.

По словам губернатора, работники станции оперативно потушили пожар. «Пострадавших нет. Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 киловольт — Тихорецкая и Ростовская», — добавил Голубев. В настоящий момент энергоснабжение восстановили, два энергоблока ГРЭС временно не эксплуатируются.

До этого в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» опубликовали предварительную информацию, что ВС России отразили атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новочеркасскую ГРЭС. Однако пока официального подтверждения или опровержения этих данных нет.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Сортировочный (на Сортировке) в Нижнем Новгороде прогремел взрыв. По предварительной информации, взорваться мог верхний изолятор на линии электропередачи (ЛЭП) 110 киловатт.

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      Александра Синицына
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