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07:15, 31 марта 2024Россия

Над Ярославской областью уничтожены беспилотники

Минобороны: три украинских беспилотника уничтожены над Ярославской областью

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Около 6:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны (ПВО) три украинских беспилотника уничтожены над территорией Ярославской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ночь на 19 марта система противовоздушной обороны России перехватила беспилотный летательный аппарат в Воронежской области. Никто не пострадал. Из-за попытки атаки дрона в регионе всю ночь продлился режим авиационной опасности.

Ранее, 16 марта, сообщалось, что снаряд Вооруженных сил Украины попал в дом в Курской области, из-за чего начался пожар. Губернатор региона пообещал оказать помощь со стороны властей при восстановлении здания.

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      Юлия Мискевич
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