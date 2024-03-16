Снаряд ВСУ попал в дом в российском регионе и устроил пожар

Старовойт: частный дом в поселке Теткино загорелся из-за попадания снаряда ВСУ

Частный дом в поселке Теткино Курской области загорелся в результате попадания в него снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе обстрела вечером в пятницу, 15 марта. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Пожарные расчеты будут на месте, как только это будет безопасно. Собственнику окажем помощь в восстановлении имущества», — уточнил Роман Старовойт.

15 марта стало известно о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область. По словам журналиста Павла Зарубина, который ссылается на министра обороны России Сергея Шойгу, действия противника пресекли, он понес потери: 70% личного состава и три танка.