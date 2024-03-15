Стало известно о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

Журналист Зарубин заявил об еще одной попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

Вооруженные силы Украины предприняли еще одну попытку пересечения госграницы России на территории Белгородской области в пятницу, 15 марта. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, попытка была пресечена. «70 процентов личного состава и три танка уничтожены», — заявил Зарубин.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся прорваться через границу. На снятых беспилотником кадрах видна группа украинских военнослужащих с желтыми лентами на форме, которые лежат на открытом пространстве. Некоторые из них не подают признаков жизни и не шевелятся. В нескольких метрах от украинских солдат горит неидентифицированная постройка.