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19:09, 11 апреля 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе атаковал КамАЗ с водителем в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал КамАЗ в Кукуевке

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал КамАЗ в поле возле села Кукуевка Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его совам, в результате взрыва водитель не пострадал, однако машина загорелась. Он добавил, что экстренные службы пока не могут приступить к тушению огня из-за опасности новых воздушных атак.

Ранее Гладков также сообщил, что при атаке двух дронов-камикадзе на село Вознесеновка пострадал мужчина. Россиянин самостоятельно обратился в больницу с острой акустической травмой.

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Помимо этого, днем 11 апреля под обстрел ВСУ попали жилые дома в поселке Красное Шебекинского городского округа. Как рассказал губернатор, в трех зданиях выбиты окна, а также посечены фасады и кровли. Также незначительные повреждения выявили в двух хозяйственных постройках. Пострадавших, по его данным, нет.

ЖЗЛ
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