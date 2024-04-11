В Белгородской области дома получили повреждения после обстрела ВСУ

Гладков: дома были повреждены в белгородском поселке Красное после обстрела ВСУ

В поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области дома получили повреждения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Гладков заверил, что никто из мирных жителей не пострадал. По его информации, были выбиты окна, посечены фасады и кровли в трех частных жилых домах, также незначительные повреждения выявили в двух хозяйственных постройках.

«Оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается», — написал белгородский глава.

До этого стало известно, что украинский дрон-камикадзе атаковал село Вознесеновка Белгородской области. Тогда беспилотник спикировал и взорвался, повредив фасад неназванного коммерческого объекта, а также два автомобиля. Среди граждан пострадавших не было.