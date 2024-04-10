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11:58, 10 апреля 2024Россия

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российский регион

Губернатор Гладков: село в Белгородской области атаковано украинским дроном

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглось село Вознесеновка, уточнил губернатор. По данным из открытых источников, окраина этого населенного пункта находится примерно в восьми километрах от границы с Украиной.

Дрон спикировал на село и взорвался, повредив фасад неназванного коммерческого объекта, а также два автомобиля. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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