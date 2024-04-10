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09:49, 10 апреля 2024Россия

Мэр российского города сообщил об атаке беспилотника

Глава Таганрога Фатеев заявил об атаке беспилотника на Ростовскую область

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотник атаковал город Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщил мэр российского города Андрей Фатеев в Telegram-канале.

«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написал Фатеев. Он не привел других подробностей ситуации.

В среду, 10 апреля, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) также атаковали Брянскую область. Там системы ПВО сбили пять дронов. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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