Мэр российского города сообщил об атаке беспилотника

Глава Таганрога Фатеев заявил об атаке беспилотника на Ростовскую область

Беспилотник атаковал город Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщил мэр российского города Андрей Фатеев в Telegram-канале.

«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написал Фатеев. Он не привел других подробностей ситуации.

В среду, 10 апреля, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) также атаковали Брянскую область. Там системы ПВО сбили пять дронов. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.