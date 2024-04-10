Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:36, 10 апреля 2024Россия

Пять беспилотников пытались атаковать российский регион

Минобороны: средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Брянской областью

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

В ночь на среду, 10 апреля, пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что украинские дроны сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Министерство обороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Днем ранее, 9 апреля, ВСУ ударили по центру Климово из артиллерии. В результате два человека — женщина и ребенок — получили несовместимые с жизнью травмы, еще трое пострадали. В населенном пункте также загорелся частный жилой дом и оказались повреждены несколько автомобилей.

Впоследствии стало известно, что жертвой атаки Украины стал 12-летний мальчик — его насквозь прошило осколками. В момент атаки на поселок из реактивной системы залпового огня мальчик возвращался из школы на велосипеде, но не доехал до дома несколько метров.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Сбрасывали колбы с беспилотников. В России обвинили украинских военных в применении химоружия под Клещеевкой

      Мать рассказала о найденных в Петербурге троих детях-маугли

      Пять беспилотников пытались атаковать российский регион

      Продажи презервативов в России достигли минимума за пять лет

      Россиянка перечислила непозволительные для мужчин в Узбекистане вещи

      «Слишком красивая» женщина пожаловалась на завистниц

      Россиянин из-за чувства вины спустя 20 лет признался в расправе над матерью

      Стало известно о взрывах в Николаевской области

      В Петербурге трех детей-маугли нашли в подвале жилого дома

      Названа возможная причина прорыва дамбы в Орске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше