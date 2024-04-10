Пять беспилотников пытались атаковать российский регион

Минобороны: средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Брянской областью

В ночь на среду, 10 апреля, пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что украинские дроны сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Министерство обороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Днем ранее, 9 апреля, ВСУ ударили по центру Климово из артиллерии. В результате два человека — женщина и ребенок — получили несовместимые с жизнью травмы, еще трое пострадали. В населенном пункте также загорелся частный жилой дом и оказались повреждены несколько автомобилей.

Впоследствии стало известно, что жертвой атаки Украины стал 12-летний мальчик — его насквозь прошило осколками. В момент атаки на поселок из реактивной системы залпового огня мальчик возвращался из школы на велосипеде, но не доехал до дома несколько метров.