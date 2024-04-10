Силы ПВО в Ростовской области привели в готовность для отражения атаки БПЛА

Губернатор Ростовской области: в Таганроге объявлена опасность атаки БПЛА

В Ростовской области в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram.

Ранее об опасности БПЛА жителей Таганрога оповестил мэр города Андрей Фатеев.

Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие и быть готовыми найти укрытие.

В 10:14 мск Голубев сообщил об отбое опасности БПЛА.

9 апреля беспилотники атаковали Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что целями очередной атаки стали два автобуса. Пострадали два человека.