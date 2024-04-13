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11:22, 13 апреля 2024Россия

Очередной украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Минобороны России: очередной беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Министерстве обороны России сообщили об очередном сбитом беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в субботу, 13 апреля, около 10:30 мск была совершена попытка атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Она была пресечена дежурными средствами ПВО, указали в Минобороны.

Белгородская область подвергалась атакам со стороны Украины утром 12 апреля. Над регионом были замечены шесть беспилотников, четыре из которых были перехвачены средствами противовоздушной обороны. Еще один дрон был сбит около 16:30 по Москве.

Минобороны сообщало об уничтожении еще двух беспилотников в российском регионе в 16:50 и 17:00 мск.

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      Валентин Карант
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