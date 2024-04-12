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14:38, 12 апреля 2024Россия

В Минобороны подтвердили уничтожение БПЛА при попытке атаковать регион России

Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника над Брянской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России подтвердило данные об уничтожении беспилотника самолетного типа в небе над Брянской областью. Сообщение опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

12 апреля о перехвате беспилотного летательного аппарата (БПЛА) заявил брянский губернатор Александр Богомаз.

В Минобороны подчеркнули, что дрон был сбит при попытке совершить террористическую атаку по объектам на территории России. БПЛА был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны, отметили там.

Утром 12 апреля украинские беспилотники атаковали еще один российский регион — Белгородскую область. Местные власти сообщили, что в налете участвовали шесть дронов, четыре из которых были сбиты на подлете к областному центру. Один из беспилотников врезался в административное здание на территории предприятия, в результате чего травмы получили два человека.

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      Алан Босиков
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