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14:14, 12 апреля 2024Россия

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Суземского района области силами противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений, отметил глава области, нет.

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«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!», — добавил чиновник.

Ранее стало известно, что утром 12 апреля Белгородская область подверглась шести атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. «Четыре из них были сбиты нашими средствами ПВО на подлете к городу», — написал губернатор Вячеслав Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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