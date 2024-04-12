Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Суземского района области силами противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений, отметил глава области, нет.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!», — добавил чиновник.

Ранее стало известно, что утром 12 апреля Белгородская область подверглась шести атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. «Четыре из них были сбиты нашими средствами ПВО на подлете к городу», — написал губернатор Вячеслав Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.