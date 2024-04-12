Последствия атаки беспилотника на Белгород сняли на видео

Последствия атаки украинского беспилотника на Белгород сняли на видео

В Белгороде сняли на видео последствия атаки беспилотника на одно из расположенных в городе предприятий. Короткий видеоролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

На записи видно здание, с одной из стен которого частично сбита облицовочная плитка. «Екарный бабай», — говорит женский голос за кадром.

Сообщение было опубликовано в 10:30 мск. В 11:15 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника, в результате которой пострадали два человека и было повреждено административное здание неназванного ресурсоснабжающего предприятия. На записи видно, что поврежденное в результате атаки здание обнесено забором с колючей проволокой.

11 апреля украинские войска атаковали «КамАЗ» в поле в Белгородской области. Беспилотник влетел в автомобиль и взорвался. Находившийся в кабине водитель не пострадал.