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16:45, 12 апреля 2024Россия

Минобороны отчиталось о пресечении атаки со стороны ВСУ

Минобороны заявило о пресечении атаки ВСУ на Белгородскую область
СюжетМинобороны:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска пресекли попытку атаки на Белгородскую область со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«12 апреля около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отчитались в министерстве.

По данным оборонного ведомства, украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили над территорией Белгородской области.

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Утром 12 апреля Белгородская область подверглась шести атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. «Четыре из них были сбиты нашими средствами ПВО на подлете к городу», — написал губернатор Вячеслав Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

ЖЗЛ
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