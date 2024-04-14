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16:43, 14 апреля 2024Россия

Очередной украинский беспилотник сбили над российским регионом

Минобороны заявило об уничтожении еще одного дрона ВСУ над Белгородской областью

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны сбили очередной беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Уточняется, что попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории российского региона была пресечена около 16:00 по московскому времени.

Другие дроны были уничтожены средствами ПВО около 13:30 и 14:30 по московскому времени.

13 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что два дрона-камикадзе ВСУ атаковали трактор и КамАЗ в поле между Щетиновкой и Октябрьским. В результате пострадал тракторист. Его доставили в больницу с осколочным ранением плеча. Также повреждены оба транспортных средства.

12 апреля Белгородская область подверглась шести атакам со стороны Украины с помощью беспилотников.

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      Алина Гончарова
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