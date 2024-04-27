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05:47, 27 апреля 2024Россия

Ректификационная колонна на Кубани повреждена при атаке украинских БПЛА

Синяговский: ректификационную колонну повредили при атаке украинских БПЛА на НПЗ

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Ректификационная колонна повреждена при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на НПЗ в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский в Telegram-канале.

Всего было совершено девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Возникшее возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о подавлении 10 украинских беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края. Пострадавших нет.

Ночью 27 апреля жители Славянска-на-Кубани сообщали, что слышали звук мотора в небе, а затем звуки взрывов. Рядом с городом заметили яркое зарево от пламени.

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      Марина Совина
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