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10:53, 31 мая 2023Россия

Оперштаб раскрыл детали второй за сутки атаки дрона на нефтезавод на Кубани

Оперштаб Кубани сообщил о падении беспилотника на территорию Ильского НПЗ

Фото: 58togyll / Wikimedia

Упавший на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) беспилотник разбился. Детали об атаке дрона сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram.

Также стало известно, неопознанный дрон рухнул на территорию завода около четырех утра по местному времени. Инфраструктура НПЗ не повреждена. Возгорание в результате инцидента не последовало. В 9:20 утра дрон был уничтожен взрывотехниками. Сейчас на месте работают спецслужбы и сотрудники правоохранительных органов.

О второй за сутки атаке дрона на нефтезавод на Кубани стало известно утром 31 мая. Предварительно, беспилотник летел со стороны села Львовское.

За пять минут до этого под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, после атаки дрона загорелась одна из установок по перегонке мазута, никто не пострадал.

В ночь на 26 мая с помощью беспилотников впервые был атакован Краснодар. Над городом сработала система противовоздушной обороны, однако как минимум один дрон взорвался, врезавшись в офисное здание на Морской улице.

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    Константин Лысяков
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