В российском регионе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар, предварительно, из-за попадания БПЛА

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае произошел пожар, предварительно, из-за попадания беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА», — заявил глава Кубани.

Кондратьев добавил, что на месте работают пожарные расчеты предприятия, также прибыли сотрудники МЧС и экстренных служб, возгорание удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.

Губернатор рассказал, что пострадавших нет, он также отметил, что держит ситуацию на личном контроле. Позднее глава региона уточнил, что пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован.

Ранее сообщалось, что Краснодар в ночь на 26 мая, был атакован беспилотниками. Над городом сработала система противовоздушной обороны, однако как минимум один дрон взорвался, врезавшись в офисное здание на Морской улице. Позднее в сети появилось видео пролета дрона.