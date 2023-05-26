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07:43, 26 мая 2023Россия

Краснодар атаковали с помощью беспилотников. Один дрон упал в центре города

Жители Краснодара сняли на видео взрывы в небе над городом в ночь на 26 мая

Кадр: Mash

Краснодар в ночь на 26 мая был атакован с помощью беспилотников. Об этом сообщила Baza.

Утверждалось, что над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако как минимум один дрон взорвался, врезавшись в офисное здание на Морской улице. Позднее в сети появилось видео пролета дрона.

Оперативный штаб подтвердил взрыв в городе. По заявлению чиновников, прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания, но зафиксировали повреждение кровли здания и окон.

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Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал, что ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Он призвал жителей соблюдать спокойствие.

Ранее российский курортный город атакам со стороны Украины не подвергался.

Тактика применения дронов-камикадзе

25 мая беспилотники-камикадзе массово атаковали Белгородскую область, пограничники уничтожили минимум шесть дронов. Сначала беспилотники пытались атаковать село Старолесье, которое находится в километре от границы с Украиной. Затем Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать село Вязовое, которое располагается в 400 метрах от границы.

Помимо этого, беспилотник уничтожили близ села Середа Шебекинского района Белгородской области в 450 метрах от границы. Никто при массовой атаке дронов не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал о начинке дронов, используемых ВСУ. Как объяснил военный, украинские силы делают упор на беспилотники-камикадзе, которые способны преодолевать расстояния от десяти километров и наносить удары по бронетехнике и артиллерии. «Сейчас такие дроны, и даже обычные, они переделывают. Заменяют определенные элементы, кладут туда небольшое количество пластидов, пару килограммов, и этого уже достаточно для того, чтобы поразить бронемашину или вывести из строя танк», — отметил он.

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Когда нужен беспилотник с большей нагрузкой, то используется, в частности, UJ-22. «Он может нести 18 килограммов взрывчатки и тем самым причинять достаточно серьезные разрушения», — подчеркнул военный. Дальность действия у этого дрона — до 800 километров. «То есть 800 туда, 800 обратно. То есть он может пролететь до полутора тысяч километров», — пояснил он, добавив, что беспилотники могут запускать с территории Украины. «Почти до Урала дойдет, что называется», — заключил Кнутов.

Российские войска нанесли ответный удар

Утром 26 мая стало известно, что военные объекты на Украине оказались целью комбинированной атаки Воздушно-космических сил России (ВКС РФ). По данным военкоров, сейчас к целям приближается первая волна беспилотных летательных аппаратов, а стратегические бомбардировщики идут к ракетному пусковому рубежу. По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

16 мая российские войска нанесли один из самых массированных ударов по военным объектам в Киеве. Обстрел велся с использованием ракет «Кинжал» и «Калибр». Позднее стало известно, что переданный Украине американский зенитный ракетный комплект (ЗРК) Patriot использовал весь боезапас в попытке сбить одну российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», но в итоге сам получил повреждения.

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Марина Совина
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