Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Режим воздушной тревоги распространился на всю территорию Украины в ночь на 26 мая

В ночь на пятницу, 26 мая, режим воздушной тревоги распространился на всю территорию Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Вечером в четверг, 25 мая, сообщалось, что с 00:07 по местному времени сирены начали звучать в Сумской и Черниговской областях. Позже воздушная тревога была объявлена еще в двух областях — Полтавской и Черкасской. Также сирены раздавались на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.

Ранее военкоры сообщили о нанесении массированного комбинированного удара по объектам на Украине. «Стратеги вышли на пусковые рубежи и отправили ракеты к целям», — говорилось в публикации RusVesna. Также сообщалось, что «Су-34 и Су-35 на подлете к потенциальным пускам КАБ в сторону Херсонской и Запорожской областей». В Полтавской и Винницкой областях, а также в Киеве были слышны взрывы.