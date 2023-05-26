Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:18, 26 мая 2023Бывший СССР

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Режим воздушной тревоги распространился на всю территорию Украины в ночь на 26 мая

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В ночь на пятницу, 26 мая, режим воздушной тревоги распространился на всю территорию Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Вечером в четверг, 25 мая, сообщалось, что с 00:07 по местному времени сирены начали звучать в Сумской и Черниговской областях. Позже воздушная тревога была объявлена еще в двух областях — Полтавской и Черкасской. Также сирены раздавались на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.

Ранее военкоры сообщили о нанесении массированного комбинированного удара по объектам на Украине. «Стратеги вышли на пусковые рубежи и отправили ракеты к целям», — говорилось в публикации RusVesna. Также сообщалось, что «Су-34 и Су-35 на подлете к потенциальным пускам КАБ в сторону Херсонской и Запорожской областей». В Полтавской и Винницкой областях, а также в Киеве были слышны взрывы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал главную особенность приемлемого для России президента США
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Китай выразил США обеспокоенность из-за экспортных ограничений
18-летняя дочь Чарли Шина появилась на публике в бикини и меховых унтах
Медведев допустил растяжение конфликта на Украине на десятилетия
В России оценили готовность к переходу на четырехдневную рабочую неделю
В США заявили о столкновении Украины со смертельной дилеммой
Сбежавший из лагеря мобилизованный получил тюремный срок
Украинский писатель Таксюр назвал заказчика дела против него
Трамп назвал тяжелым начало предвыборной кампании своего соперника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.