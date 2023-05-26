В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
В Полтавской, Сумской и Черкасской областях Украины объявлена воздушная тревога
Сразу в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
В частности, сирены звучат в Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Кроме того, сигнал тревоги раздается на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.
Ранее на Украине сообщили о взрывах в Сумской области. По имеющимся данным, взрывы произошли на приграничной территории региона.
20 мая воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.