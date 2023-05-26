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01:33, 26 мая 2023Бывший СССР

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

В Полтавской, Сумской и Черкасской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Alex Babenko / Reuters

Сразу в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

В частности, сирены звучат в Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Кроме того, сигнал тревоги раздается на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Сумской области. По имеющимся данным, взрывы произошли на приграничной территории региона.

20 мая воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

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Марина Совина
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