В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

В Полтавской, Сумской и Черкасской областях Украины объявлена воздушная тревога

Сразу в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

В частности, сирены звучат в Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Кроме того, сигнал тревоги раздается на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Сумской области. По имеющимся данным, взрывы произошли на приграничной территории региона.

20 мая воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.