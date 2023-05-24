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19:27, 24 мая 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Сумской области

«Страна.ua»: в Сумской области вечером 24 мая прогремели взрывы на приграничной территории
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Сумской области вечером 24 мая прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинской издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Сумском районе», — сообщило издание в 18:30 по московскому времени.

ТАСС со ссылкой на «Зеркало недели» дополняет, что, по имеющимся данным, взрывы произошли на приграничной территории региона. Воздушная тревога в области в этот момент не объявлялась, однако, по данным официальной карты тревог, объявлялась перед этим трижды в первой половине дня.

В ночь на 23 мая звуки взрывов были слышны в Харькове. Перед этим в регионе, а также еще в семи областях Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога.

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Антон Похиляк
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