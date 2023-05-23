В Харькове прозвучали взрывы
В Харькове прозвучали взрывы после срабатывания воздушной тревогиСюжетРакетные удары по Украине:
Звуки взрывов слышны в Харькове. Об этом сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.
Ранее в регионе, а также еще в семи областях Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога.
22 мая в Харькове также произошло несколько взрывов, информацию об этом подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В тот же день военный корреспондент Юрий Котенок сообщил об ударе по расположению батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» в Харькове. Тогда несколько военнослужащих погибли.
Ночью 16 мая ВС РФ нанесли с помощью высокоточного оружия самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Власти столицы назвали атаку исключительной по своей плотности.