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00:30, 23 мая 2023Бывший СССР

В Харькове прозвучали взрывы

В Харькове прозвучали взрывы после срабатывания воздушной тревоги
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Press service of the State Emergency Service / Reuters

Звуки взрывов слышны в Харькове. Об этом сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

Ранее в регионе, а также еще в семи областях Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога.

22 мая в Харькове также произошло несколько взрывов, информацию об этом подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В тот же день военный корреспондент Юрий Котенок сообщил об ударе по расположению батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» в Харькове. Тогда несколько военнослужащих погибли.

Ночью 16 мая ВС РФ нанесли с помощью высокоточного оружия самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Власти столицы назвали атаку исключительной по своей плотности.

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Марина Совина
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