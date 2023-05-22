Стало известно о взрывах в Харькове

«Страна.ua»: в Харькове произошло несколько взрывов

В Харькове произошло несколько взрывов. Об этом в Telegram сообщило украинское издание «Страна.ua».

Информацию о взрывах подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ранее в семи областях Украины, в том числе Харьковской, была объявлена воздушная тревога.

22 мая военный корреспондент Юрий Котенок сообщил об ударе по расположению батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» в Харькове.