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16:36, 22 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове

«Страна.ua»: в Харькове произошло несколько взрывов

В Харькове произошло несколько взрывов. Об этом в Telegram сообщило украинское издание «Страна.ua».

Информацию о взрывах подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ранее в семи областях Украины, в том числе Харьковской, была объявлена воздушная тревога.

22 мая военный корреспондент Юрий Котенок сообщил об ударе по расположению батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» в Харькове.

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Алевтина Запольская
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