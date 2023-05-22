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02:46, 22 мая 2023Бывший СССР

Стало известно об ударе по расположению батальона ВСУ «Кракен» в Харькове

Военкор Котенок заявил о поражении расположения батальона ВСУ «Кракен» в Харькове

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В Харькове был нанесен удар по расположению батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен», об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Стало известно, что несколько человек погибли, потери украинских военнослужащих уточняются.

Информацию подтвердил Telegram-канал «Рыбарь». В публикации отмечается, что батальону «Кракен» «прилетело по голове». Подробности в настоящее время не приводятся.

Военный эксперт Борис Рожин в Telegram сообщил, что были нанесены удары по Харьковской области, а также по Одессе, в городе сработали украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что в украинском городе Одесса прогремели взрывы на фоне объявленной ранее в регионе воздушной тревоги. До этого стало известно, что два взрыва произошли в Харькове. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил о возможном ракетном ударе. По его данным, одна ракета могла попасть в землю.

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Марина Совина
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