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20:02, 21 мая 2023Бывший СССР

В Харькове произошли взрывы

Стало известно о двух взрывах в украинском городе Харьков

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Два взрыва произошло в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное информационное агентство.

Подробностей инцидента агентство не приводит. Уточняется, что в данный момент в области работают сигналы воздушной тревоги.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщает о возможном ракетном ударе. По его данным, одна ракета могла попасть в землю. На месте работают экстренные службы.

19 мая Синегубов заявлял, что в Волчанске Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры. По его словам, в Чугуевском районе города повреждены жилые дома, забор и объект инфраструктуры. Подробностей о повреждениях он не привел.

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Варвара Кошечкина
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