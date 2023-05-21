В Харькове произошли взрывы

Стало известно о двух взрывах в украинском городе Харьков

Два взрыва произошло в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное информационное агентство.

Подробностей инцидента агентство не приводит. Уточняется, что в данный момент в области работают сигналы воздушной тревоги.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщает о возможном ракетном ударе. По его данным, одна ракета могла попасть в землю. На месте работают экстренные службы.

19 мая Синегубов заявлял, что в Волчанске Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры. По его словам, в Чугуевском районе города повреждены жилые дома, забор и объект инфраструктуры. Подробностей о повреждениях он не привел.