В Харьковской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Администрация Харковской области сообщила о повреждении объекта инфраструктуры в Волчанске

В Волчанске Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, в Чугуевском районе города повреждены жилые дома, забор и объект инфраструктуры. Подробностей о повреждениях он не привел.

Ранее в четверг, 18 мая, сообщалось о взрывах в Харькове и объявлении воздушной тревоги. Уточняется, что тревога действовала 31 минуту. Незадолго до этого появилась информация о взрывах в Харьковской области.

Российские войска 14 мая нанесли по территории Украины массированный удар. Позже Синегубов сообщил, что объект транспортной инфраструктуры в Харькове получил повреждения.