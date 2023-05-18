В Харькове произошли взрывы

«Страна.ua» сообщила о серии взрывов в Харькове и области в ночь на 18 мая

В Харькове и Харьковской области в ночь на четверг, 18 мая, произошла серия взрывов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным официального ресурса по оповещению населения, в украинском регионе объявлена воздушная тревога.

Вечером в понедельник, 17 мая, сообщалось в взрывах в Одессе, объявлялась воздушная тревога.

14 мая стало известно, что российские войска нанесли по территории Украины массированный удар. В частности, ракетные удары были нанесены по объектам в Харькове. Позже глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что объект транспортной инфраструктуры в Харькове получил повреждения в результате атаки российских военных.