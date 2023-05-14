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02:34, 14 мая 2023Бывший СССР

Российские войска нанесли удары по складам ВСУ на западе Украины. Военкоры назвали налет «ударом возмездия»

RusVesna: по Украине наносится удар возмездия, в западных областях слышны взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Кадр: «Военкоры Русской Весны»

Российские войска нанесли по территории Украины массированный удар. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

По имеющейся информации, для нанесения удара используется стратегическая авиация. Также запущены крылатые ракеты «Калибр» с кораблей Военно-морского флота России.

Сообщается, что мощные взрывы слышны в западноукраинских Тернополе, Львове и Ивано-Франковске. Также ракетный удар был нанесен по объектам в Харькове и подконтрольной Украине части Херсонской области.

При этом на момент написания материала обстрел продолжается. Военкоры со ссылкой на украинские СМИ пишут, что бомбардировщики ВКС РФ вышли на рубеж пуска и выпустили ракеты. Также, по их информации, ракеты летят из Каспийского моря.

Уничтожены военные объекты

Военкоры назвали целями склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которые подготавливаются для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бывший советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Касьянов признал, что в ходе обстрелов были уничтожены склады с боеприпасами в Павлограде и Хмельницком. «Когда же мы перестанем, наконец, складывать все яйца (боеприпасы) в одну корзину (на один склад)?» — задался он вопросом. Также политик поиронизировал, что в потере вооружений нет ничего страшного. «Президент в Италии — он еще попросит», — заявил он.

Днем 13 мая российскими военными также были уничтожены склад с авиационными боеприпасами ВСУ и хранилище топлива. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что пораженный объект находился в районе Запорожья.

Удар возмездия

Военкоры назвали вечерний налет «ударом возмездия». Они связали обстрел с рядом инцидентов, произошедших до этого с российскими военными и гражданскими объектами.

Так, 13 мая в Луганске были слышны серии взрывов. Две ракеты взорвались в районе стадиона «Авангард». До этого ВСУ нанесли по Луганску удары британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Тогда ранения получила 80-летняя мирная жительница, были повреждены многоквартирные жилые дома. Кроме того, было зафиксировано попадание по бывшему зданию Луганской академии внутренних дел. С 2015 года в здании располагались военные, а сама академия сейчас базируется в центре города.

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За день до этого, 12 мая, при обстреле Луганска ранения получили шестеро детей, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Предположительно, для удара ВСУ использовали крылатые ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТКР) «Гром» украинского производства.

Также ВСУ могут быть причастны к крушению двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Брянской области. По неподтвержденной информации, группировка могла попасть в авиазасаду. Кроме того, на территории Клинцовского района Брянской области был введен план «Перехват» — там разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к атакам.

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Марина Совина
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