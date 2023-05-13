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15:03, 13 мая 2023Россия

Российские военные уничтожили склад авиационного вооружения ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении склада с авиационными боеприпасами ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили склад с авиационными боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно его заявлению, склад с вооружениями находился в районе Запорожья. Также удар был нанесен по хранилищу топлива.

Днем ранее сообщалось, что в районе Авдеевки российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Марк Леонов
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