Российские военные уничтожили склад авиационного вооружения ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении склада с авиационными боеприпасами ВСУ

Российские военные уничтожили склад с авиационными боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно его заявлению, склад с вооружениями находился в районе Запорожья. Также удар был нанесен по хранилищу топлива.

Днем ранее сообщалось, что в районе Авдеевки российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.