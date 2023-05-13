Российские военные уничтожили склад авиационного вооружения ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении склада с авиационными боеприпасами ВСУ
Российские военные уничтожили склад с авиационными боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно его заявлению, склад с вооружениями находился в районе Запорожья. Также удар был нанесен по хранилищу топлива.
Днем ранее сообщалось, что в районе Авдеевки российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.